Кондратьев: школьный автопарк Кубани пополнился еще 126 автобусами

Их купили за счет краевых и районных средств, всего потратили 340 млн рублей.

«Сегодня школьный автопарк Кубани пополнился еще 126 автобусами. В образовательные учреждения 12 муниципалитетов края передали новые автобусы, оборудованные всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая ГЛОНАСС и устройства экстренного вызова», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В соответствии с потребностями муниципалитетов, в их распоряжение поступил транспорт различной вместимости.

«Сегодня в школах региона работает 1 тыс. 31 автобус. В прошлом году приобрели 200 школьных автобусов, в преддверии этого текущего учебного года для школ края мы передали еще 107. Покупка новых машин будет продолжена, в том числе благодаря федеральной поддержке и благотворительным программам», — подчеркнул глава Краснодарского края.

Церемония передачи нового автотранспорта состоялась 23 ноября. Вице-губернатор Анна Минькова вручила директорам школ ключи от автобусов.

Она отметила, что в крае много ребят учится в сельской местности, с наступлением холодов дети будут добираться в школы в комфортных условиях. По ее словам, детство на Кубани должно проходить в условиях безопасности, а образование должно быть не только интересным, комфортным, но и доступным, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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