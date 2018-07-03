Кондратьев: собственникам пострадавших при ЧС домов оперативно выплатят компенсации

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил на встрече с жителями станицы Новокорсунской Тимашевского района.

Глава региона пообщался с населением, чье имущество пострадало от урагана и града. Местные жители попросили у губернатора помощи в восстановительных работах. Как уточнил руководитель территории Алексей Житлов, на сегодняшний день депутаты райсовета установили размер единовременной материальной помощи пострадавшим в размере 50 тыс. рублей на дом. Право на ее получение имеют собственники жилых помещений, поврежденных в результате ЧС.

«Мы обходим дома, приняли от всех заявки, станица большая. Первым делом поддерживаем тех, кому это больше необходимо – стариков, больных. Собираем необходимые документы», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что со своей стороны край окажет помощь муниципалитету. Поскольку на федеральном уровне такие выплаты не предусмотрены, средства выделяются из резервного фонда края. В настоящее время проходят процедуры в соответствии с законодательством, после чего средства будут распределены между пострадавшими муниципалитетами.

Губернатор добавил, что поскольку град не входит в перечень ЧС, за который предусмотрены федеральные выплаты, принято решение помогать силами краевого бюджета. Всем собственникам пострадавших в результате ЧС домов будут оперативно выплачены компенсации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации. На Кубани на компенсации пострадавшим в результате ЧС выделили около 150 млн рублей. В ликвидации последствий выпадения града на Кубани задействовали 300 человек.

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