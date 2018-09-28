Кондратьев: социальная ориентация банка «Кубань Кредит» заслуживает уважения

Банк «Кубань Кредит» отмечает 25-летие с момента основания. За четверть века компании удалось нарастить собственный кредитный портфель до 60,5 млрд рублей.

Все это время банк активно вкладывается в развитие региональной экономики, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он лично приехал поздравить сотрудников организации и наградил их почетными грамотами.

«»Кубань Кредит» не раз реанимировал предприятия, которые практически перестали работать. Они были даже не в предбанкротном состоянии, а в банкротном. Помогая спасти предприятия ценой собственного риска, вы спасаете людей, которые на нем работали или работают. Вы не просто живете в нашем крае, вы вкладываете и в развитие экономики региона своим трудом, и в жизнь простых людей. И эта социальная ориентация банка заслуживает тройного уважения и признания», — сказал Вениамин Кондратьев.

«В этом зале присутствуют все, кто вложил в становление, развитие банка свой труд, свои знания, профессионализм, опыт, кто верил в нас. За эти годы банк из небольшой кредитной организации вырос в самый крупный банк Кубани», — отметил председатель Наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин.

«У нас работают 2,5 тыс. человек. Конечно, 25 лет — это огромный срок. Трудный, тяжелый. Рос банк. Вместе с тем росли и мы. Совершенствовались, крепчали. А сейчас в банке работают настоящие профессионалы», — рассказала член Наблюдательного совета банка Елена Кандинер.

На развитие малого и среднего бизнеса банк выдает 75% кредитов. Кроме коммерческой деятельности компания активно занимается социальными проектами и помогает двум детским домам.

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