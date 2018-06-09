Кондратьев: согласовывать с МЧС объекты массового пребывания людей надо еще на стадии проекта

Такую инициативу озвучил губернатор Краснодарского края 9 июня в ходе совещания с министром МЧС России.

Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань сегодня — один из самых привлекательных регионов страны для проживания и отдыха. В регионе активно строятся торгово-развлекательные комплексы, и их пожарной безопасности необходимо уделять повышенное внимание. По словам губернатора, важно наладить систему, позволяющую не просто оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей, а предупреждать.

«Проверки, которые мы проводили в торговых центрах, выявили целый ряд нарушений в самой конструкции зданий. Сейчас их уже сложно исправить, потому что они были изначально в проекте. Поэтому считаю, что нужно вернуться к нормативным актам, позволяющим МЧС согласовывать объекты массового пребывания людей еще на стадии проекта. Сегодня бывает так, что при строительстве применяются небезопасные материалы, где-то собственники хотят удешевить стройматериалы и не задумываются о последствиях. Но цена этих действий может быть слишком высока», — подчеркнул глава региона.

Также Кондратьев обратил внимание на необходимость решения на федеральном уровне вопроса расчистки русел рек.

«Это давняя проблема Краснодарского края и частая причина чрезвычайных ситуаций. Сегодня у региона нет законных полномочий проводить расчистку рек и выделять краевые деньги. Мы готовы это делать, но без вашей поддержки продвинуть такую инициативу будет сложно», — отметил губернатор.

Министр МЧС поддержал оба предложения главы региона и выразил готовность совместно работать над их реализацией на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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