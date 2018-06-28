Кондратьев совершит объезд автомобильной дороги М4 «Дон»

Совместно с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрит комплексное обустройство и капитальный ремонт участков дороги.
Кроме того, в ходе рабочей поездки состоится совещание по вопросам реализации федеральных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае.
На заседании будут рассмотрены вопросы строительства транспортных развязок на трассе М4 «Дон», дороги на участке дальнего Западного обхода Краснодара, а также строительство автомобильной дороги Цемдолина — улица Портовая в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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