Кондратьев совершит рабочую поездку в Туапсинский район и Сочи

Губернатор 31 октября оценит ход восстановительных работ в пострадавших от паводка районах.

Как ожидается, Вениамин Кондратьев побывает в Туапсе и селе Кривенковском. В Лазаревском районе Сочи он осмотрит ход восстановительных работ на размытых участках двух дорог местного значения.

В подтопленных районах главу региона будут сопровождать вице-губернаторы Андрей Алексеенко и Анатолий Вороновский, врио начальника ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю Иван Лунев, главы муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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