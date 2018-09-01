Кондратьев: современные школы — это фундамент будущего всего Краснодарского края

Во всех школах 1 сентября позвенел первый звонок. Губернатор Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Минькова и мэр Краснодара Евгений Первышов приняли участие в открытии школы № 61 на хуторе Ленина.

Губернатор отметил, что у жителей хутора Ленина, сегодня двойной праздник — к 1 сентября они получили новую комфортную школу, одну из лучших на Кубани.

«Задача власти — создать условия для тех, кто будет завтра делать будущее нашего региона. И современные школы — это фундамент будущего всего края. Я рад, что в течение этого года еще девять новых современных школ примут своих учеников», — подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что одной из задач современной школы является воспитание гармоничной личности, поддержка учеников в раскрытии их талантов.

«Вы будущее нашего края, агропромышленного комплекса, промышленности, медицины, образования и науки. Уверен, те звездочки, которые стоят сегодня на линейке, завтра станут настоящими звездами, гордостью Кубани и страны. Верьте в себя и в то, что в жизни вы сможете достигнуть больших высот и не важно, будет это рабочая профессия или высокая управленческая должность», — сказал губернатор, обращаясь к школьникам.

Он также выразил уверенность в том, что профессионализм педагогов, преданность делу и любовь к детям, также помогут достичь хороших результатов.

Директору школы глава края вручил сертификат на образовательный модуль для изучения робототехники.

Школьников и педагогов также поздравил Евгений Первышов. Он отметил, что в школе, помимо современных учебных классов, есть условия для дополнительного образования, занятий спортом.

«Первого сентября Краснодар уже несколько лет называют «первоклассным» городом из-за рекордов по количеству первых классов в школах. Но сегодня при поддержке губернатора, его заместителя Анны Миньковой мы добавляем новый смысл к этому слову. Строим первоклассные и современные школы, как ваша, с новейшим оборудованием», — сказал Евгений Первышов.

Также Вениамин Кондратьев посетил товарищеский матч между командами администрации города и представителями школы № 61.

В День знаний открылись новые школы в Губернском микрорайоне Краснодара, а также в Сочи, Туапсинском и Северском районах. Еще пять будут сданы до конца текущего года — два блока начальных классов в Краснодаре, в Армавире, Новороссийске и Славянске-на-Кубани. Всего на Кубани появится более 8,5 тысяч школьных мест. В 2019 году планируется строительство и реконструкция еще девяти учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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