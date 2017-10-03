Кондратьев: стадион «Фишт» в Сочи готов к проведению ЧМ по футболу

По словам губернатора, недостатки, выявленные ФИФА после Кубка конфедераций, удалось устранить.

«Мы вышли на финишную прямую. Сегодня можно говорить о том, что стадион «Фишт» готов принимать матчи чемпионата мира. Завершено обновление футбольного газона, демонтирована кровля, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест. Таким образом, стадион сможет принять более 45 тыс. болельщиков одновременно», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что в настоящее время в крае ведут работу по строительству и реконструкции восьми тренировочных площадок в местах размещения баз команд. Завершить работы на всех площадках планируют к апрелю 2018 года. Кроме того, проведена классификация почти 5,5 тыс. средств размещения на территории региона, в том числе почти 2 тыс. гостиниц, расположенных непосредственно в Сочи.

«Проводится набор кандидатов в волонтеры. В крае создана серьезная база для их подготовки. Количество городских волонтеров во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи составит 1 тыс. 580 человек. Что касается инфраструктуры, мы уже разработали и утвердили планы мероприятий по праздничному и тематическому оформлению городов края. Для транспортного обслуживания чемпионата будут использованы 100 автобусов и 70 пар электропоездов «Ласточка» в сутки», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Прием заявок от желающих стать волонтерами на чемпионате мира — 2018 по футболу стартовал 1 июня. Волонтерскую программу ЧМ-2018 назвали самой масштабной в истории ФИФА.

Вернуться на ленту

Источник