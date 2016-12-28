Кондратьев стал восьмым в рейтинге губернаторов-блогеров по итогам года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров России за 2016 год.

В рейтинге компании «Медиалогия» губернатор занял восьмое место. Одним из самых цитируемых стало сообщение Кондратьева в твиттере о рекордном урожае риса в регионе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Медиалогии».

Самым цитируемым в этом году стал глава Чечни Рамазан Кадыров. На втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — глава Крыма Сергей Аксенов.

В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Рейтинг составлен на основе индекса цитируемости — показателя, учитывающего количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего записи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по итогам 2015 года Вениамин Кондратьев занимал 15-е место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров.

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