Кондратьев: строительный бизнес Кубани не готов к реновации жилья

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, власти края поднимали вопрос о применении московского опыта реновации в Краснодаре и Сочи, но местные бизнесмены не проявили заинтересованности.

После принятия закона о реновации жилищного фонда в Москве глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская сообщила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации во всех регионах России.

«Реновация полным ходом идет в Москве. Во многом успех масштабного проекта заключается в том, что он поддерживается предпринимательством. Строительный бизнес активно включился в работу», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что в Краснодарском крае местный бизнес не проявил особой заинтересованности.

«Это и понятно, ведь речь идет не только о том, чтобы снести «хрущевки» и построить новые дома, но и создать для переселенцев комфортную городскую среду с развитой инфраструктурой, зоной отдыха, чтобы новые микрорайоны не превратились, как прежние, в каменные джунгли», — отметил губернатор.

Кондратьев уточнил, что строители надеются на компенсацию со стороны бюджета, однако в региональной казне такая статья расходов не заложена.

«Да, нам удалось серьезно повысить бюджетную дисциплину, обеспечив доходы консолидированного бюджета на уровне 250 млрд рублей. Но эти средства пойдут в первую очередь на решение таких социальных задач, как строительство детсадов, школ, поликлиник, офисов врачей общей практики, спорткомплексов, – на сегодняшний день это является нашим приоритетом», — цитирует Кондратьева РИА «Новости».

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