Кондратьев: судья должен быть верен закону и нравственным убеждениям

Губернатор Краснодарского края в июле принял участие в расширенном заседании президиума Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Вениамин Кондратьев отметил, что жители Кубани ждут от судей объективности и справедливости при вынесении решений.

«Судья должен быть верен закону и собственным нравственным убеждениям. Каждый из вас может не только поднять на высочайший уровень судебную систему, но и уронить ее. Не забывайте, что вы представители судебной власти не только когда надеваете мантию, но и в повседневной жизни», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что деятельность арбитражных судей в том числе влияет на инвестиционную привлекательность региона.

«Прежде чем вложить в регион значительные средства, инвесторы оценивают состояние правосудия в крае и то, насколько их права будут защищены. Поэтому во многом именно суд является мерилом экономической стабильности в регионе. Без живой экономики власть ничего не сделает. Все, что мы обещаем людям, должно быть реально выполнено», — заявил глава края.

По словам председателя суда Алексея Шишкина, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа входит в тройку судов по стране, имеющих наименьший показатель отмен в вышестоящей инстанции.

В первом полугодии в суде рассмотрели около 4 тыс. 350 дел. Они связаны в том числе с неисполнением обязательств по договорам, случаями банкротства, спорами по земельному законодательству.

В конце заседания губернатор вручил награды судьям Арбитражного суда СКО. Почетного звания «Заслуженный юрист Кубани» удостоены Любовь Трифонова, Ирина Фефелова, Виктор Анциферов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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