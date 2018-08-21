Кондратьев: своевременно принятые меры не привели бы к капремонтам дорог

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 21 августа провел прием граждан. Люди приехали из пяти районов края.

Надежда Хныкина из станицы Ленинградской рассказала главе региона об улице Мира, которая в разбитом состоянии находится уже 20 лет. По словам местной администрации, не было денег на ремонт.

«Много нареканий мы получаем от скорой помощи о ненадлежащем качестве нашей дороги. Такси вызвать совершенно невозможно. Они не берут даже у нас вызовы», — рассказала жительница станицы Ленинградской Надежда Хныкина.

«Таких улиц Мира, к сожалению, в нашем крае немало. Название у нее красивое, светлое — Мира. А на самом деле — ни пройти, ни проехать. У меня в первую очередь вопрос к коллегам, почему мы доводим улицы до такого состояния. Почему вовремя их не ремонтировать? Тогда мы не будем огромные деньги тратить на капитальный ремонт. А не проще, допустим, подходить к текущему ремонту более качественно? Тогда бы мы не допустили такого коллапса. Тоже здесь вопрос системного подхода. Своевременно принятые меры дорожниками — или кто отвечает за дорожное хозяйство — они бы не привели к капитальным ремонтам», — считает губернатор.

Участок улицы Мира в станице Ленинградской, который не ремонтировали 20 лет, после приема граждан у губернатора пообещали привести в порядок уже к 10 сентября. Еще одной проблемой, которая нашла свое решение, стали перебои с водоснабжением в хуторе Гарбузовая Балка Брюховецкого района. Об этом Вениамину Кондратьеву рассказала местная жительница Нина Кравченко. Сети очень старые, поэтому постоянные аварии мешают людям нормально пользоваться водой.

Это проблема не только одного хутора. Износ коммунальной инфраструктуры в регионе местами достигает 70%. По поручению губернатора каждый год в крае должны обновлять минимум 5% сетей.

«Сегодня необходимо систему всю менять. Мы работаем над вопросом финансирования, в том числе федерации, региона, поселения, района, чтобы исправить данную ситуацию», — заявил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

«Сегодня дыры уже настолько большие, что латать их все сложнее и сложнее с каждым годом. Конечно, здесь нужно такое кардинальное решение. Оно только одно — это замена сетей. Давайте все-таки по принципу того, где тонко. В этой части бюджет мы, конечно, увеличим именно для таких населенных пунктов. Долю своего софинансирования увеличим, а долю муниципалитета уменьшим только потому, чтобы люди здесь все-таки не страдали», — сказал Вениамин Кондратьев.

В самом хуторе Гарбузовая Балка начать строительство нового водопровода после проведения необходимых конкурсных процедур планируют в марте следующего года.

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