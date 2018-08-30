Кондратьев: терминал «ОТЭКО» в порту Тамань начнет приемку грузов в октябре

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что проект «Таманский терминал навалочных грузов в порту Тамань» находится на завершающей стадии.

Глава региона рассказал, что в настоящее время в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией провели земельные работы, закупили оборудование, завершают строительство гидротехнических сооружений, идет монтаж металлоконструкций.

«В ближайшем будущем компания планирует приступить к началу пусконаладочных работ первой очереди перевалки угля. Начало приемки угля запланировано на октябрь этого года», — отметил Кондратьев.

По словам губернатора, всего в стадии реализации находятся четыре инвестиционных проекта портовой зоны в Тамани. Помимо строительства терминала навалочных грузов, создается перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов и зерновой терминал, ведется реконструкция Таманской базы сжиженного углеродного газа (СУГ).

С учетом средств, вложенных в строительство введенного в эксплуатацию в 2012 году терминального комплекса по перевалке СУГ, нефти и нефтепродуктов, объем инвестиций в эти проекты превысил 3,5 млрд долларов. Общий объем вложенных средств составит около 8 млрд долларов.

Благодаря реализации проектов индустриального парка в Тамани планируют ликвидировать дефицит мощностей по перевалке навалочных грузов в южной части России. Парк позволит реализовать имеющийся потенциал в производстве, экспорте и поставках на российский рынок нефтехимической и аграрной продукции.

«Развитие инфраструктуры Таманского полуострова положительно скажется на жизни людей, в том числе решит проблемы с занятостью. На предприятиях «ОТЭКО» в Тамани сегодня трудится более 7,5 тыс. человек, и эта цифра будет увеличена до 15 тыс. Безусловно, для края в целом и в частности для Азово-Черноморского побережья — это прорыв в области экономики», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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