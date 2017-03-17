Кондратьев: турецкая пошлина на экспорт зерна не ударит по АПК Кубани

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 марта заявил, что ограничения Турции на экспорт российского зерна могут способствовать развитию агропромышленного комплекса края.

«Если Турция введет пошлину на экспорт зерна из России, это не будет критичным для кубанских аграриев. Такие ограничения могут способствовать развитию переработки пшеницы и животноводческой отрасли в крае, стать дополнительным экономическим рычагом для развития внутренней переработки в регионе», — сказал губернатор в интервью РБК.

По данным краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сейчас Кубань экспортирует в Турцию около 15% собранного зерна.

Ранее глава Кубани отмечал, что край возлагает больше надежды на переработку зерна, а не на продажу его в качестве сырья.

«Если у наших аграриев будет возможность перерабатывать зерно там же, где его производят, то мы сможем говорить уже и о другом экспорте. Сейчас из 10 млн т пшеницы на экспорт уходит 2,5-3 млн т. А нужно отправлять не 3 млн т пшеницы, а 3 млн т муки. Это важно не только в рамках импортозамещения, но и в целом для экономического развития региона», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранеее появилась информация, что турецкие власти собираются лишить Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота.

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