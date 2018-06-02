Кондратьев: туристический фестиваль «Античное наследие России» — одно из наиболее знаковых событий в этом году

В рамках фестиваля в Темрюкском районе 2 июня состоялась торжественная церемония закладки «Амфоры памяти» — послания потомкам с участием официальных лиц России, Греции и Краснодарского края.

Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что фестиваль позволит жителям и гостям Кубани узнать много новой информации об истории Юга России, получить яркие впечатления, проникнуться духом древней цивилизации.

«В крае стартовало одно из наиболее знаковых событий в этом году — туристический фестиваль «Античное наследие России». Мы ожидаем, что площадки фестиваля примут около 50 тыс. гостей не только из края, но и всей страны и Греции», — заметил губернатор.

Глава региона также отметил, что в целом в регионе пройдет более 50 мероприятий на площадках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района.

Одно из знаковых — закладка послания, состоялось 2 июня в поселке Сенном. Послание на русском и греческом языках запечатали в амфоре и передали на хранение Научно-культурному центру «Фанагория». Прочесть его можно будет в 2118 году.

В тексте послания, подписанном Вениамином Кондратьевым, чрезвычайным и полномочным послом Греции в России Андреасом Фриганасом и руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым сказано, что именно развитие туризма как нельзя лучше способствует сближению людей.

«Надеемся, что в ваше время туризм стал еще доступнее: у людей появилось больше свободного времени, изобретены новые транспортные средства, стало меньше границ. Возможно, у вас уже есть туристические маршруты в космическом пространстве, на дно океана или к центру планеты. Но, как бы далеко не зашла человеческая мысль, напоминаем вам о необходимости помнить свою историю, обращаться к своим корням, черпать силу и вдохновение в вашем прошлом», — говорится в послании.

В церемонии закладки послания «Амфора памяти» приняли участие замруководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, вице-губернатор Василий Швец, министр курортов, туризма олимпийского наследия края Христофор Константиниди и генеральный консул Греции в Новороссийске Стелианнос Гавриил.

Фестиваль «Античное наследие России» проводится в рамках Перекрестного года туризма Россия-Греция 2017-2018 при поддержке министерства культуры РФ, Ростуризма и администрации Краснодарского края. Он пройдет с 1 по 12 июня на территориях, исторически связанных с античной историей: в станице Тамань Темрюкского района (Гермонасса), Анапе (Горгиппия), Геленджике (Торик), Новороссийске (Бата).

Запланировано проведение совместных российско-греческих культурных, познавательных, гастрономических, спортивных и развлекательных мероприятий. Гости увидят не только театральные постановки произведений античных авторов, но и соревнования по древнему пятиборью, кулинарные мастер-классы с участием греческих и российских шеф-поваров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник