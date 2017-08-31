Кондратьев: туристы Крыма и Кубани должны чувствовать, что находятся на одном большом курорте

Об организации безопасности на транспортном переходе шла речь на заседании в Керчи. Оно прошло под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главы Крыма Сергея Аксенова.

В совещании приняли участие начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов и начальник УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Виктор Палагин.

Вениамин Кондратьев отметил, что пассажирское сообщение между Кубанью и Крымом постоянно расширяется. С начала года пассажиропоток через паромную переправу составил более 4 млн человек.

«У регионов общий турпоток. Главное — создать условия для того, чтобы туристы чувствовали, что находятся на одном большом курорте. От обеспечения транспортной и энергетической безопасности зависит экономическая, социальная, политическая стабильность Кубани и Крыма», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, в 2016 году на объектах Керченской переправы, расположенных в Краснодарском крае, выявлено 22 нарушения. В связи с этим глава Кубани обратил особое внимание на необходимость постоянной работы с руководителями предприятий-перевозчиков.

«Прошу надзорные ведомства обоих регионов плотнее взаимодействовать в этом вопросе. За безопасность людей и объектов строительства отвечают не только органы власти. Это наша общая ответственность», — заявил губернатор.

Кондратьев ответил, что Краснодарский край предпринимает дополнительные меры для увеличения пропускной способности переправы Крым — Кавказ и обеспечения безопасности. В частности, увеличено количество пунктов контроля ручной клади и багажа для пассажиров, следующих в пешем порядке. Все эти пункты обеспечены необходимой досмотровой техникой. Также организованы четыре линии со специальным оборудованием для досмотра пешеходов и пассажиров автобусов.

По мнению главы Кубани, отдельное внимание необходимо уделить контролю работы частных предприятий, осуществляющих охрану общественного порядка паромной переправы и энергомоста.

Сергей Аксенов добавил, что в целом обстановка в Республике Крым спокойная и контролируемая. Особую значимость имеют вопросы обеспечения безопасности топливно-энергетической инфраструктуры и объектов строительства, в частности моста через Керченский пролив.

«Мы всегда тесно взаимодействуем с Краснодарским краем, у нас общие задачи и мы оперативно решаем все возникающие вопросы», — цитирует Аксенова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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