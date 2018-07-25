Кондратьев: турпоток в Краснодарский край увеличился на 10%

По словам губернатора, во многом это связано с проведением матчей чемпионата мира по футболу.

Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что с начала лета на курортах Краснодарского края около 4,6 млн человек. Это на 10% больше, чем годом ранее.

«Мы перешагнули экватор летнего сезона. Считаю, пришло время подвести промежуточные итоги. Как мы и ожидали, на курортах Краснодарского края отмечен существенный рост числа отдыхающих», — сказал Кондратьев.

По его словам, с начала лета на Кубани отдохнули 4,6 млн гостей — на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это тот самый случай, когда болельщики стали туристами, а туристы — болельщиками. Мы очень рассчитываем, что многие из них, в том числе наши иностранные гости, вернутся на Кубань. Тем более, что по решению президента РФ, безвизовый режим для болельщиков продлен до конца года», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что всего с начала года Кубань посетили около 7,5 млн человек.

«Здесь мы тоже отмечаем увеличение турпотока. За первые полгода 2017-го край посетили 6,9 млн гостей», — сказал губернатор.

Города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа, Геленджик. В целом они уже приняли 5,6 млн отдыхающих. Курорты привели свои пляжи к единому стандарту, прибрежные зоны отдыха прошли квалификацию. Хороший рост показали и предгорные и горные курорты.

«В Апшеронском и Мостовском районах количество туристов с начала года выросло на 40 и 20 % соответственно. Это произошло в том числе благодаря разработанным специальным турпрограммам, скидкам в межсезонье, повышению уровня сервиса и качества отдыха», — цитирует главу региона ТАСС.

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