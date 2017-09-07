Кондратьев: у Кубани есть возможность накормить не только себя, но и всю страну

Такое заявление губернатор Краснодарского края сделал 7 сентября во время совещания с аграриями, которое прошло в Тимашевском районе.

По словам Вениамина Кондратьева, фермерский сектор — мощная экономическая сила края. В КФХ и ЛПХ производится более трети всего молока и мяса, выращивается свыше 60% овощей и порядка 30% фруктов и ягод.

Губернатор подчеркнул, что регион будет максимально поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Так, на льготное кредитование в этом году фермерам выделили 206,5 млн рублей, на предоставление грантов кооперативам — около 300 млн рублей, на поддержку семейных животноводческих ферм –— 155 млн рублей, на развитие садоводства — 390 млн рублей.

«У Кубани есть все возможности накормить не только себя, но и всю страну. Уверен, при достаточной господдержке мы сможем это сделать. Но надо понимать, что средства получат только те, кто умеет и готов работать на земле», — подчеркнул глава края.

Вениамин Кондратьев отметил, что для более успешной работы фермерам необходимо создавать кооперативы.

«Без этого будет сложно полноценно интегрироваться в рынок. Объединяйтесь на стадии переработки продукции. Это один из способов стать сильнее, возможность конкурировать», — сказал глава региона.

По словам присутствующих в зале фермеров, участие в кооперативах позволяет занимать ниши, которые ранее им были недоступны. Так, в Ейском районе несколько КФХ и ЛПХ создали продуктовый элеватор, наладили рынки сбыта и поставляют свою продукцию в местные больницы, школы и детские сады.

Фермер из Славянского района Николай Хачатуров рассказал, что благодаря господдержке в размере 16 млн рублей он построил молочную животноводческую ферму, закупил новое оборудование, приобрел около 100 голов дойного стада. Участвуя в кооперативе «Ферма настоящих продуктов», предприниматель смог реализовать продукцию не только в собственных магазинах, но в торговой сети края.

На совещании также обсудили вопросы перераспределения земельных участков. По словам губернатора, основная задача власти — сделать так, чтобы эти процессы происходили только в рамках правового поля.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что земли сельскохозяйственного назначения должны использовать эффективно и исключительно по целевому назначению, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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