Кондратьев: участие Краснодарского края в ПМЭФ — это своеобразный экзамен

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в ходе таких крупных деловых и экономических мероприятий регион может получить самую объективную оценку.

«Участие Краснодарского края в Петербургском международном экономическом форуме — это своеобразный экзамен. Здесь непосредственно бизнес характеризует край с точки зрения инвестиционной привлекательности, оценивает условия, которые создаются для его работы. Такое общение — важная составляющая, то, ради чего мы приезжаем на форум», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что в прошлом году эксперты и инвесторы высоко оценили деятельность края в формировании инвестиционного климата. Среди плюсов были отмечены оптимизация административных процедур, улучшение институциональных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

По словам Кондратьева, необходимо знать и слабые стороны, над которыми нужно дополнительно поработать, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Петербургском экономическом форуме Кубань представит проекты под единым брендом.

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