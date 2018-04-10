Кондратьев: уроки самбо позволят быть сильными и физически, и духовно

В кубанских школах введут уроки самбо. Выполнить эту задачу глава региона поручил к 2021 году. О развитии спорта в Краснодарском крае шла речь на совещании под руководством Вениамина Кондратьева.

С 1 сентября занятия по самбо появятся в 146 школах в качестве третьего урока физкультуры. Через четыре года этот предмет станет обязательным во всех учебных заведениях края.

«У нас 141 учитель физкультуры прошел переподготовку для того, чтобы заниматься первичным занятием самбо с учениками школ. И если в этом году эксперимент увенчается успехом, все школы края перейдут на обязательное занятие на уроке физкультуры. Это наш, российский вид спорта. Самооборона без оружия, которая позволит быть сильными и физически, и духовно», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отдельно обсудили развитие инфраструктуры в крае для занятия физкультурой. По поручению Вениамина Кондратьева в этом году планируется строительство 20 малобюджетных спортзалов и 10 универсальных площадок.

«Сумасшедший темп, поэтому и первое место в России четвертый год. Давайте дальше не отставать с условиями, с возможностями для тех, кто хочет заниматься спортом. Спортивная инфраструктура находится на хорошем уровне. Это мое принципиальное решение — 20 малобюджетных спортивных залов должны быть в этом году построены. Игорь Петрович, я прошу вас, заложите эти деньги в бюджете, они уже предусмотрены. И на ближайшие три года как минимум на десять спортивных малобюджетных комплексов деньги предусмотрите. Сделайте эти статьи защищенными», — заявил губернатор.

«Самое главное, что эти малобюджетные спортивные сооружения мы открываем не в районных центрах и не в крупных городах. Открываем именно в поселках, станицах и хуторах. Там, где другого объекта нет. Естественно, это повысит и уровень занятости жителей физической культурой и спортом», — считает заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Еще одним стимулом для развития спорта должно стать внедрение норм ГТО. Сегодня Краснодарский край занимает второе место по реализации этого проекта. В прошлом году сдать нормативы вызвались 188 тыс. кубанцев, из них 77 тыс. получили знаки отличия.

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