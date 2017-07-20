Кондратьев утвердил 15 кандидатов Общественной палаты Кубани

Срок их полномочий составит три года.

«Для региона работа Общественной палаты, безусловно, серьезная поддержка. Мы движемся в одном направлении и основная цель у нас общая – благополучие жителей Кубани», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При подготовке списка кандидатов учитывались заслуги в региональной экономике, науке, культуре, здравоохранении, защите прав граждан, природоохранной деятельности.

В список членов Общественной палаты края третьего созыва, утвержденных губернатором, в том числе вошли заведующий кафедрой истории в КубГУ Валерий Касьянов, художественный руководитель краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко, секретарь ОП Кубани Любовь Попова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Полный утвержденный губернатором список членов Общественной палаты Кубани можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее депутаты ЗСК утвердили 15 членов Общественной палаты Кубани. Еще 15 кандидатам направили приглашения в Общественную палату от губернатора.

В Общественной палате Краснодарского края сейчас идет формирование состава. Согласно недавним изменениям в законодательстве, 15 членов палаты утверждает губернатор региона, еще 15 — ЗСК. Далее избранные члены Общественной палаты определяют оставшихся 15 участников из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Срок полномочий членов ОП Кубани составляет три года и начисляется со дня первого заседания палаты нового состава.

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