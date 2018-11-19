Кондратьев утвердил десятилетний план развития лесного фонда Кубани

Губернатор региона подписал соответствующее постановление.

В план включили характеристику текущего состояния лесов, их дальнейшее использование, охрану, защиту и воспроизводство. Дали оценку экономической эффективности их освоения. Документ базируется на основах лесного законодательства РФ и принят на десятилетний период с 2019 по 2028 годы.

В краевом министерстве природных ресурсов пояснили, что описанные в документе мероприятия разработаны по результатам проведенного анализа состояния лесов Кубани. Планируется, что соблюдение плана позволит вывести на новый уровень работу по сохранению и использованию лесного комплекса региона.

Площадь лесных насаждений, погибших от пожаров, к 2028 году предполагается свести к нулю благодаря усилению профилактических мер. Это устройство противопожарных барьеров, контроль за выжиганием сухой травы, организация пунктов противопожарного инвентаря.

Леса Краснодарского края отнесены к третьим-четвертым классам пожарной опасности. В 2018 году на территории земель лесного фонда региона было зарегистрировано 52 пожара. Эффективность их обнаружения была высокой, все пожары ликвидировали в течение нескольких часов.

Намечено свести к минимуму потери фонда от вредителей и болезней леса. Для этого будут проводить специальный мониторинг, разработают программу защиты леса.

Особое внимание обратят на то, чтобы площади сплошных рубок деревьев не превышали площади новых насаждений.

Леса Кубани занимают 22,3% всей территории региона, из которой лесом покрыто более 1,5 млн га. В лесном фонде преобладают твердолиственные породы — 85,1%, из которых 29,2% — спелые насаждения. Основной лесообразующей породой является дуб, на долю хвойных насаждений приходится 4,8%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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