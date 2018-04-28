Кондратьев в 2017 году заработал чуть больше 2 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался о доходах за прошлый год.

Глава края заработал 2 млн 97 тыс. 938 рублей. Доход его супруги составил 441 тыс. 339 рублей. У них двое несовершеннолетних детей — сын и дочь.

Губернатор владеет автомобилем УАЗ 3159, земельным участком 620 кв. м, домом площадью 68,6 кв. м и квартирой площадью 130 кв. м, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин в 2017 году заработал 18 млн 728 тыс. рублей.

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