Кондратьев: в 2018 году на реконструкцию школ и строительство детсадов выделят 5,4 млрд рублей

Во время рабочей поездки в Новороссийск 16 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил новый корпус школы №23 в поселке Гайдук.

Во время визита главу региона сопровождал мэр города Игорь Дяченко. На строительство нового блока выделено почти 368 млн рублей. Глава региона отметил, что возведение школ и пристроек по всему краю будет продолжено, в том числе в самых отдаленных поселках. Сельские школы по уровню комфорта и оснащенности не должны уступать городским.

«Когда в феврале мы пересматривали бюджет, то свыше 435 млн рублей добавили на увеличение мест в детских садах и средних учебных заведениях. В результате, в текущем году на реконструкцию школ и строительство детсадов будет выделено 5,4 млрд рублей», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, до конца года планируется построить десять школ, еще пять открыть после капремонта и возвести семь детских садов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 16 марта осмотрел новый корпус школы в поселке Гайдук. Учебное заведение в поселке Гайдук на 400 мест 16 марта начало принимать школьников.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник