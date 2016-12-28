Кондратьев: в городах Кубани нужно строить не жилье, а жизнь

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какой он видит комфортную жизнь в Краснодаре и городах края.

Об этом он рассказал в интервью.

«В моем понимании город должен быть для людей, для жизни, а не для квадратных метров. Наличие огромного количества квадратных метров – это совсем не показатель успешности развития того или иного муниципального образования. Мы должны строить не просто жилье, мы должны строить жизнь. Первые строчки в рейтингах привлекательных городов легко нарисовать, а жизнь надо создавать. По сравнению с другими регионами позиции Краснодарского края в рамках сегодняшней экономической ситуации — лидирующие. И города Краснодара», — сказал Кондратьев.

Глава региона напомнил, что у него есть принципиальная позиция по поводу застройки Краснодара и края.

«У меня другие принципы и подходы к Краснодару, то есть сегодня микрорайоны даже не проектируются, если там нет школ, детских садов, поликлиник, скверов и спортплощадок. Они даже не выносятся на рассмотрение. Это жесткая позиция. И поверьте, ровно столько будут менять архитекторы Краснодара и края, если этот мой принцип будет нарушаться», — подчеркнул губернатор, добавив, что единственным путь в борьбе с самостроями и долгостроями — жесткая кадровая политика.

Кондратьев подчеркнул, что адаптировать уже построенные микрорайоны для удобной жизни горожан будет намного дороже.

«То, что достраивается в Краснодаре, надо адаптировать. Конечно, это намного дороже: чтобы в микрорайонах появились школы и детские сады, многоэтажки не раздвинешь, деревья на асфальте не посадишь. Но я надеюсь, что эту страницу мы мужественно перевернем, и у Краснодара будет новое лицо, новый потенциал, новые микрорайоны. Если у нас все получится с землей, которую нам должно передать Федеральное агентство научных организаций — это около 4 тыс. га в сторону аэропорта, в сторону Ростова-на-Дону. Если получится там делать новый город, то мы будем исходить из собственного понимания проспектов, улиц, площадей, бульваров. Мы будем строить тот Краснодар, который нам всем сегодня мил», — рассказал губернатор.

Полную версию интервью с Вениамином Кондратьевым смотрите здесь.

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