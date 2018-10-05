Кондратьев в Краснодаре поздравил учителей с профессиональным праздником

Кубанских педагогов 5 октября чествовали в здании филармонии.

Губернатор Кубани поздравил учителей, которые работают в школах, воспитателей детских садов и преподавателей вузов. Он вспомнил и о своих наставниках.

«Вы всю свою жизнь переживаете за своих учеников и мысленно проживаете их жизнь с ними. Это удивительное свойство учителя — всегда оставаться со своим учеником. Я это знаю и по себе, и по своим одноклассникам. Никогда, даже до сегодняшних дней, учителя нас не оставляли. И за это вам огромное спасибо от нас, выпускников, ваших учеников. Каждый день вы входите в класс и начинаете урок, который проживаете вместе со своими учениками. Спасибо вам за ежедневный, где-то непростой, но ответственный и нужный для края и страны труд», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Дорогие учителя! Мы, жители Кубани, доверили вам самое ценное — будущее Кубани, наших детей. Вы идете со своими учениками все школьные годы как мудрые, добрые, терпеливые наставники. Вы своим трудом создаете завтрашний день Кубани», — отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Лучшие работники образования получили награды из рук главы региона, 41 педагогу присвоено звание «Заслуженный учитель Кубани».

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