Кондратьев: в Краснодаре выделили 50 га для создания медицинского кластера

Речь о возможности создания центра ядерной медицины шла на встрече губернатора Вениамина Кондратьева и председателя Совета директоров холдинга «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

«Тема, о которой мы говорим, относится к особо важной, потому что в основе — здоровье людей. Если речь идет об онкологии, то, по сути, речь идет о спасении жизни. Создание современного онкоцентра может дать надежду на выздоровление для тысяч жителей края», — отметил глава региона.

Виктор Харитонин сообщил, что у холдинга есть опыт строительства онкологических центров радиохирургии и лучевой терапии по всей стране. Сейчас в регионах работают уже 11 таких лечебных учреждений.

Как заявил Виктор Харитонин, это совершенно новые технологии, которых раньше не было, но в которых люди остро нуждаются. И на тех территориях, где они уже внедрены, отмечен высокий спрос на эти услуги.

Он уточнил, что компания готова предложить создание центра ядерной медицины полного цикла на Кубани. В нем люди смогут получать онкологическую помощь, начиная от приготовления радиофармпрепарата, новейшей диагностики и заканчивая лечением. По словам Виктора Харитонина, использование позитронно-эмиссионной томографии позволяет наиболее точно установить стадию заболевания и оценить качество лечения.

Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня делается все возможное, чтобы вывести региональное здравоохранение на новый технологический уровень.

«Надо признать, что медицинскую базу края необходимо наращивать. Именно поэтому мы приняли решение о строительстве в Краснодаре нового онкологического центра и расширении действующего. В Краснодаре уже выделено 50 га для создания медицинского кластера. Там мы разместим самые передовые лечебные учреждения. Ваш проект современный и востребованный, необходимо проработать варианты государственно-частного партнерства», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам досконально изучить проект и возможности его реализации на территории края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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