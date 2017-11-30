Кондратьев: в крупных городах Кубани создадут общественные комитеты дольщиков

С таким предложением выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе оперативного совещания при заместителе Генерального прокурора РФ Андрее Кикоте по вопросам эффективности принимаемых мер в сфере долевого строительства.

Кондратьев подчеркнул, что одна из основных причин появления обманутых дольщиков — это несвоевременное выявление нарушения сроков строительства. По его мнению, если контроль будет усилен, в том числе и со стороны самих дольщиков, это поможет впредь избежать появления проблемных объектов.

Губернатор предложил одновременно с началом возведения домов создавать общественные комитеты дольщиков из числа будущих жильцов. Представители этих инициативных групп должны иметь возможность общения с руководителями муниципалитетов. И в случае приостановки строительных работ на объекте напрямую сообщать об этом главе города или района.

«Важно вовремя понимать, как развивается ситуация, где имеются даже небольшие задержки строительства. В городах следует создать общественные комитеты долевого строительства и включать в них наиболее активных дольщиков», — подчеркнул Кондратьев.

Андрей Кикоть поддержал предложение губернатора. Он также обозначил необходимость более детальной проработки ситуаций наиболее сложных муниципалитетов.

«Предлагаю зонировать край на проблемные территории. Назначить ответственных из числа прокуроров и представителей исполнительной власти, которые будут совершать совместные выезды на объекты», — цитирует заместителя генерального прокурора РФ пресс-служба администрации Краснодарского края.

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