Кондратьев: в кубанской продукции должно быть не меньше 70% собственного сырья

В Краснодарском крае намерены внести изменения в процедуру получения патента для наименования места происхождения товара.

Сейчас, к примеру, кубанской может называться любая продукция, которая производится в регионе. Но чтобы получить такой статус, не обязательно делать товар из местного сырья. Об этом 16 октября говорили на совещании в Краснодаре. С кубанскими производителями встретился губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что задача региональных властей сегодня — защитить местных изготовителей от недобросовестной конкуренции и фальсификата.

«Продукция, которую вы производите в Краснодарском крае, востребована и жителями нашего региона, и жителями страны. А все, что востребовано, начинает подделываться недобросовестными производителями. Мы должны защитить свою качественную продукцию. Получение патента по месту происхождения товара — необходимая мера защиты конкуренции кубанской сельхозпродукции. Следующий шаг — патент должен в себя включать определенные требования к переработчику продукции: в товаре должно быть использовано 70% сырья, которое выращено или произведено на Кубани», — отметил Вениамин Кондратьев.

Регистрация наименования места происхождения товаров будет работать на имя аграрного края и станет настоящим брендом. В регионе уже действуют меры, которые защищают производителей и помогают продвигать местную продукцию. Так, кубанские вина выпускают с географическим указанием, а товарам присваивают специальный знак.

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