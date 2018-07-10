Кондратьев в Кущевском районе осмотрел сеть трассовых комплексов

В развитие придорожного сервиса муниципалитета инвестировали 1 млрд рублей.

В районе реализуют два крупных проекта придорожного сервиса. Один из них — сеть трассовых комплексов «МАК-Лоджистик» — 10 июля посетил глава региона Вениамин Кондратьев.

Соглашение о реализации проекта по строительству многофункциональной зоны дорожного сервиса заключили на Международном инвестиционном форуме «Сочи — 2013». Общий объем инвестиций составил более 700 млн рублей.

Предусмотрено строительство АЗС, СТО, автостоянки, магазина, кафе-ресторана, гостиницы и павильона для розничной торговли. Строительные работы находится в завершающей стадии, открыть комплекс планируют в течение лета.

«Кущевский район — это северные «ворота» края. Нам нужны брендовые придорожные торговые комплексы с доступными услугами. Сегодня мы делаем шаг вперед к тому, чтобы Краснодарский край достойно встречал отдыхающих у своих границ. Турист должен сразу попадать в атмосферу курорта и отдыха», — отметил губернатор.

Также Кондратьев посетил предприятие по производству стеновых и кровельных панелей «Новопласт-Юг» и оценил работу кооператива, в который объединены кущевский мясокомбинат, молочно-товарная ферма и другие хозяйства. По словам руководителя мясокомбината Руслана Галки, такая форма хозяйства выгодна: предприятия получают прибыль и расширяют производство.

«Здесь объединены профессионалы разного профиля. Мы выращиваем коров, продаем молоко и мясо. Наш путь — взаимодействие с мелкими хозяйствами, фермерами», — подчеркнул директор.

В 2017 году на молочно-товарной ферме получили 360 т молока, в этом году ожидается не меньше. Молочную продукцию реализуют на ярмарках выходного дня в станице Кущевской, а также в розничных торговых сетях. Кущевский мясокомбинат в прошлом году экспортировал 3 тыс. 600 т мясной продукции, в первом полугодии текущего года — 1 тыс. 320 т. В планах кооператива — создание логистических центров во всех регионах России, где будет представлена розничная сеть мясокомбината.

«Кооператив — это форма, которая должна максимально развиваться на селе. И эффективный способ быть устойчивыми на рынке в рамках сегодняшней экономики и конкуренции — быть членом кооператива», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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