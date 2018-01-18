Кондратьев: в муниципалитетах заранее обустроили места для крещенских купаний

По словам губернатора Краснодарского края, 19 января в кубанских храмах пройдут торжественные литургии, посвященные празднованию Крещения Господня.

«Для всех верующих, кто захочет принять участие в обряде омовения, подготовлены специальные места — их будет 140. Купели оснастят настилами и спусками. Поблизости будут развернуты пункты обогрева, организована раздача горячего чая», — отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что на всех официальных местах купаний будут дежурить сотрудники аварийно-спасательных служб, полиции, медики — свыше 1,5 тыс. человек, более 2 тыс. казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

О том, как на Кубани готовятся к празднованию Крещения, читайте здесь.

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