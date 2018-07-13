Кондратьев: в муниципалитеты Кубани вернулся транспорт, задействованный на ЧМ-2018 в Сочи

Губернатор Вениамин Кондратьев 13 июля сообщил, что с 10 июля муниципальные автобусы вернулись на маршруты.

«Мы понимали, какой поток гостей и туристов ожидается на время чемпионата в Сочи и усилились по всем направлениям. В первую очередь, была обеспечена бесперебойная работа транспорта. Было принято решение о привлечении дополнительных рейсовых автобусов и электропоездов «Ласточка»», — сказал глава региона.

На маршруты в Сочи дополнительно вышли 255 автобусов и 538 легковых такси. Наибольший вклад внес Краснодар. Из краевой столицы в Сочи отправились 90 автобусов. Они бесплатно доставляли болельщиков к стадиону «Фишт». Транспорт дооснастили дополнительными камерами видеонаблюдения и системой «Говорящий город» для слепых и слабовидящих граждан.

Особое внимание во время ЧМ уделили оказанию скорой медицинской помощи. К турниру закупили 28 автомобилей класса С, оснащенных современным реанимационным оборудованием. Они вышли на работу в Сочи и городах, где размещались базы команд — в Краснодаре, Анапе, Геленджике. Все новое оборудование и автомобили скорой остались в муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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