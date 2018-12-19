Кондратьев: в планах — снизить земельный налог для детских санаториев Кубани

Об этом глава региона заявил 19 декабря на заседании правления «Торгово-промышленной палаты Краснодарского края».

«Сегодня предпринимателям, которые оказывают услуги по оздоровлению детей, необходима максимальная поддержка со стороны края», — считает Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, прежде всего, речь идет о снижении земельного налога.

«К здравницам сейчас предъявляются очень высокие требования, многие уходят из этой сферы и начинают просто принимать туристов. Поэтому для детских санаториев должны быть налоговые преференции», — подчеркнул глава региона.

Кондратьев отметил, что такие льготы здравницы смогут получать только на период оказания услуг по оздоровлению детей. Губернатор Кубани поручил ряду муниципалитетов совместно с профильными краевыми ведомствами проработать этот вопрос и создать соответствующий механизм.

По словам Кондратьева, региону в целом нужна гибкая система формирования ставки земельного налога.

«Нужно исходить из реальной стоимости земли, а дешевой земли на Кубани нет. Собственники продают ее по рыночным ценам, но при использовании хотят получить налоговые льготы. К этому вопросу нужно подходить взвешенно, категорировано, оценивать профиль предприятия», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 19 декабря на заседании заявил, что Кубань заинтересована развивать сотрудничество с торгово-промышленной палатой.

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