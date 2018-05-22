Кондратьев в Сочи осмотрел проблемные дома

Губернатор Вениамин Кондратьев 22 мая вместе с заместителями, представителями силовых структур и ведомств края побывал на объектах, построенных с нарушениями.

Сейчас на территории Сочи — 223 проблемных многоквартирных жилых дома, из них 185 — это объекты самовольного строительства, десять жилищно-строительных кооперативов, а также 28 объектов, возводимых в рамках закона о долевом строительстве.

С начала года администрация города подала в суды 64 исковых заявления о признании объектов строительства незаконными. Все поданные заявления судами удовлетворены, стройки заморожены.

В ходе объезда глава региона посетил один из таких объектов на улице Ружейной. По генплану здесь — территория спецзастройки с указанием этажности не выше 12 м. Несмотря на это, продолжается возведение многоэтажных домов, которые по закону подлежат сносу.

«Почему допустили такое? Если дом строится, значит, кто-то разрешил. Это порочная система, и наша задача ее остановить. В этом вопросе нужна персональная ответственность каждого», — обратился губернатор к представителям мэрии Сочи.

Кондратьев проинспектировал объекты на улице Хуторской, Перелетной, гостиничный комплекс «Арт Лайт Сити». Здесь такие же проблемы — нарушение высотности, незаконное строительство.

«Местная администрация должна быть последовательной и за все отвечать. Хочу знать конкретно, кто эти судьи, которые дают разрешение на узаконивание объекта, и тем самым уродуют облик города», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

Губернатор предложил мэрии города совместно с судьями проводить выездные совещания, детально погружаясь в каждый вопрос, связанный с незаконным строительством. По его словам, в Сочи много проблем: дома не проходят экспертизу, застройщики строят без разрешения.

«Но закон превыше всего. Я хочу, чтобы город был красивым и комфортным. Необходимо комплексно разбираться с проблемами», — акцентировал глава региона.

Еще одной точкой объезда стала строящаяся высотка на улице Просвещения. Здесь восьмиэтажный дом возвели рядом с частным сектором

«Мыслимо ли — высотка и рядом частный дом. Я сделаю все возможное, чтобы подобных ситуаций не возникало. В Сочи надо навести порядок», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проблемы обманутых дольщиков и незаконного строительства — одни из самых острых на Кубани. Только в прошлом году в суды Кубани было подано более тысячи исков о сносе капитальных строений. Из них 71 — это многоквартирные дома.

В Краснодарском крае затянувших строительство домов застройщиков будут лишать права на землю.

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