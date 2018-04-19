Кондратьев в Сочи примет участие в конференции по вопросам международной безопасности

IX Международная встреча представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет 24-26 апреля.

В ней также примут участие секретари советов безопасности, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Россию представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На пленарных заседаниях также выступят представители МИД России, МВД России, ФСБ России, других федеральных ведомств.

Повестка дня встречи сформирована с учетом результатов предыдущих конференций и текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности.

Конференция проводится ежегодно по инициативе Совета безопасности России в одном из регионов страны.

Организаторы форума считают, что проведение подобных встреч способствует консолидированной работе разных стран мира в борьбе с угрозами и вызовами международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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