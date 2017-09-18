Кондратьев: в условиях импортозамещения «Кубанская ярмарка» особенно актуальна

Выставка-форум будет работать в центре «Экспоград Юг» с 20 по 24 сентября.

«Это уже становится доброй традицией. Мероприятие такого формата — прекрасная возможность не только продать свою продукцию, но и пообщаться с покупателями, понять, что жители хотят видеть на прилавках магазинов. В рамках импортозамещения это становится особенно актуально», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, за время проведения, начиная с 2011 года, «Кубанская ярмарка» выросла в масштабах.

«Мы постоянно расширяем географию и принимаем сельхозпроизводителей из субъектов ЮФО. Мы видим интерес жителей края к таким мероприятиям, готовы расти и дальше, для этого есть все предпосылки», — пояснил глава Кубани.

В этом году тематика ярмарки — традиции и современность, нынешнее состояние и перспективы развития сельского хозяйства края. Запланированы тренинги, семинары и мастер-классы. Участники обсудят широкий спектр тем — от альтернативного животноводства до минимизации затрат на производство сельхозпродукции.

В 2016 году на ярмарке сельхозпроизводители реализовали более 1 тыс. т продукции и 4,5 тыс. предметов народных промыслов. Выручка составила около 107 млн рублей. За четыре дня выставку посетили 85 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кубанская ярмарка» будет проходить четыре дня. На нее приедут 1,2 тыс. фермеров. На «Кубанской ярмарке» в Краснодаре впервые пройдут конные выступления.

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