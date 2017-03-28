Кондратьев: в вопросе качества турсервиса многое зависит от бизнеса

В Сочи на совещании по подготовке к курортному сезону 2017 года под председательством вице-премьера России Виталия Мутко обсудили вопрос сервиса туристических услуг.

Мутко сообщил, что в 2016 году туризм дал 3,4% ВВП страны, но потенциал у отрасли значительно выше.

«Нужно удовлетворить возрастающий спрос населения на путешествия, предоставить качественный продукт. Пока на фоне конкурентной среды есть проблемы, это, прежде всего, уровень сервиса и качество услуг», — сказал вице-премьер.

По его мнению, большинство проблем возникает из-за высокой доли неконтролируемого туристического потока и компаний, появляющихся на один сезон, которые не заинтересованы в долгосрочных отношениях с клиентами.

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что уже более 10 тыс. сотрудников туриндустрии прошли курсы повышения квалификации. Он отметил, что остается проблема, связанная с увеличением стоимости проживания в высокий сезон. В связи с этим ведут работу с отельерами, чтобы не допустить рост цен.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что в 2016 году курорты Кубани приняли 15,8 млн человек. В этом году край ожидает не меньшее количество отдыхающих, несмотря на открытие Турции и Египта. Губернатор уточнил, что за последние годы уровень сервиса и качество услуг на курортах выросли.

«Сочи и в целом Черноморское побережье уже не те, что были десять или даже пять лет назад. Более 4,5 тыс. или 90% всех гостиниц и санаториев края получили звезды, и это лучший показатель в России. Увеличивается количество объектов, работающих по системе «все включено»», — сказал он.

Глава Кубани отметил, что идет работа по возрождению бальнеолечения. В прошлом году в здравницах побывали более 1 млн человек. Сейчас развивается винный и аграрный туризм, в крае функционируют более 100 таких объектов. В этом году запустят круизы на Черноморское побережье по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь.

«В вопросе сервиса и качества туристических услуг, безусловно, остается немало проблем. Это и вопросы обслуживающего персонала, и цены. Но многое зависит от самого бизнеса. Это реальный рынок», — добавил Кондратьев.

По его словам, туроператоры, отельеры, общепит — все должны быть заинтересованы в качественном предложении для туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 марта на совещании, которое проводит в Сочи вице-премьер России Виталий Мутко, планируют обсудить вопросы транспортной доступности курортов, развития инфраструктуры и активных видов туризма.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты края с начала года посетили более 1,2 млн человек.

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