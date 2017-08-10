Кондратьев: вагоны армавирского завода будут востребованы на рынке

Губернатор Краснодарского края 10 августа осмотрел не имеющий аналогов в России изотермический вагон, выпускаемый машиностроительным заводом в Армавире.

Основной специализацией Армавирского машиностроительного завода является производство грузовых железнодорожных вагонов. За прошедший с начала организации производства период осуществлено техническое перевооружение производства и модернизация оборудования, освоено и сертифицировано серийное производство новых грузовых крытых вагонов, являющихся на 100% импортозамещающим продуктом, не имеющим аналогов в России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Сегодня надо признать, что завод — стабильно развивающееся предприятие. Вы четко реагируете на спрос рынка. Нам пришлось приложить немало усилий — найти инвестора, лоббировать заказы на уровне Федерации. Но мы с вами дали вторую жизнь градообразующему предприятию», — отметил Вениамин Кондратьев.

С 2016 года завод реализует инвестиционный проект, направленный на создание инновационной и импортозамещающей продукции транспортного машиностроения.

«Нам сегодня необходимо развиваться в рамках той экономической ситуации, которая есть. Кубань — самодостаточный регион, и мы должны максимально найти завтрашний день в условиях санкций», — подчеркнул глава края.

По мнению губернатора, продукция завода должна поступать на рынок вовремя, а развиваться предприятие должно максимально быстро и агрессивно, занимая лидирующие позиции.

Сейчас на предприятии завершается сертификация и постановка на производство изотермического вагона объемом 120 куб. м. Уже изготовлено два опытных образца вагона-термоса, один из которых будет представлен на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520». Второй вагон до конца августа будет направлен на испытания на полигоны АО «ВНИИЖТ», которые продлятся, ориентировочно, до октября. Постановка на производство нового вагона, по словам руководства предприятия, ожидается до конца года.

«Еще вчера вагоны такого высокого качества были только импортного производства. А сегодня такой вагон производится в России, здесь, у нас в Армавире. Уверен, вагоны Армавирского машиностроительного завода будут востребованы на рынке, и все перевозки будут осуществляться в ваших вагонах, а это рабочие места и налоги в бюджет», — заявил Вениамин Кондратьев.

В первом полугодии объем отгруженной продукции завода составил 619,1 млн рублей, или 113% к первому полугодию 2016 года. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет края в первом полугодии составил 23,9 млн рублей, или 91% к первому полугодию 2016 года. Численность работников предприятия за два года увеличилась более чем в два раза. Сегодня на предприятии работают 1 тыс. 35 человек, а среднемесячная заработная плата составляет 21 тыс. 510 рублей.

«В этом предприятии уже завтрашний день. Теперь нужно создать жизненный комфорт для сотрудников: детские сады, бытовые моменты, компенсация отдыха, на этом нельзя экономить», — акцентировал губернатор края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2015 году Вениамин Кондратьев посещал предприятие. Тогда из-за потери партнеров на Украине объем заказов на производстве сократился на 80%. Глава региона дал поручение региональному департаменту промышленной политики найти инвестора для завода.

В том же году на базе вагоностроительного предприятия был образован «Армавирский машиностроительный завод», филиал ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод».

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