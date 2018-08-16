Кондратьев: важно, чтобы компания «Магнит» осталась социально ориентированной

Губернатор Краснодарского края 16 августа встретился с генеральным директором компании Ольгой Наумовой. Она возглавляет сеть с июня.

Глава Кубани и генеральный директор торговой сети обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметил Вениамин Кондратьев, край заинтересован, чтобы «Магнит» и дальше оставался налоговым резидентом региона. Со своей стороны Ольга Наумова заверила, что в планах компании развивать торговую сеть именно в Краснодарском крае. Недавно были запущены первые аптеки и точки продаж в отделениях почты России. По словам губернатора, важно, чтобы даже в самых отдаленных станицах и хуторах люди имели доступ к качественной продукции.

«Компания «Тандер » — один из самых давних и надежных партнеров администрации Краснодарского края. Для нас принципиально важно, чтобы компания и дальше оставалась одним из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края, и количество налогов, которые выплачиваются, только росло, а значит, должно расти и количество ваших проектов, которые вы, я уверен, будете реализовывать. И нам очень важно создать вам возможность для дальнейшего развития», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Все наши новые проекты, идеи, какие-либо движения как в области торговли и производства, так и в ряде других наших инициатив, мы начинаем именно в Краснодарском крае, потому что здесь наша штаб-квартира, это огромная часть нашей истории. И мы никаких радикальных и вообще каких-либо изменений в этой части не предполагаем. Безусловно, мы опираемся на Краснодарский край как на штаб-квартиру и базу», — отметила Ольга Наумова.

Еще один немаловажный вопрос, который затронул глава региона, — социальная стабильность. На предприятиях компании сейчас заняты больше 40 тыс. жителей края. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что новое руководство сохранит рабочие места для кубанцев.

«Безусловно, компания «Тандер» всегда была социально ориентированной, поэтому здесь огромная просьба предусматривать определенную ориентацию на жизнь тех людей, которые у вас работают. Это принципиально важно, потому что люди — это самое главное и большое богатство как вашей компаний, так и нашего края. Я думаю, что здесь те традиции, которые заложены в компании «Тандер», будут сохранены и преумножены. Еще принципиально сотрудничество с местными сельхозтоваропроизводителями. Это тоже важно. Конечно, конкурентную основу никто не отменял, но для наших сельхозтоваропроизводителей очень важен гарантированный сбыт, а вам важна гарантированная поставка», — заявил Вениамин Кондратьев.

«Есть хорошие, сильные поставщики в крае, мы работаем более чем с 300 поставщиками, и в наших интересах иметь долгосрочные стратегические отношения с сильными производителями разных товарных линеек. В данном случае у нас очень амбициозные планы по дополнительному обеспечению поставок произведенной в крае продукции на всю Российскую Федерацию», — пояснила Ольга Наумова.

В числе поставщиков продукции на прилавки магазинов компании как мелкие фермеры, так и представители среднего бизнеса. В основном это производители хлебобулочных изделий, винных напитков, а также овощей и фруктов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на должность директора «Магнита» назначили экс-главу «Пятерочки» Ольгу Наумову.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.

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