Кондратьев: важно, чтобы «Крайинвестбанк» был региональным и по содержанию

Губернатор Кубани провел встречу с председателем совета директоров Российского национального коммерческого банка Михаилом Якуниным и председателем правления «Крайинвестбанка» Игорем Логвиным.

Участие в совещании приняли также заместители главы региона Игорь Галась, Василий Швец и министр экономики Александр Руппель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Банк находится на стадии динамичного развития. Важно, что одним из приоритетных направлений является дальнейшее обслуживание зарплатных проектов работников бюджетной сферы — повышение качества этих услуг, а также поддержка малого и среднего бизнеса», — заявил Вениамин Кондратьев.

Логвин сообщил, что «Крайинвестбанк» обслуживает около 300 тыс. частных и корпоративных клиентов и более 100 тыс. работников бюджетной сферы. Как сказал председатель правления банка, усилия кредитной организации сфокусированы на росте экономики Кубани за счет внедрения передовых услуг.

Якунин подчеркнул, что банк много инвестирует в цифровизацию.

«В 2018 году была полностью заменена платформа и теперь потребителям представляются современные цифровые услуги и полная линейка продуктов. Банк активно развивается в сегменте физических лиц: с начала года он вырос на 20% — это один из самых высоких темпов роста в крае. Планируем закончить год с приростом порядка 30%. Акцент — на ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты», — отметил Якунин.

По его словам, большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. В этом отношении отмечен трехкратный рост кредитного портфеля с начала года и планируется поддерживать этот темп за счет инновационных, автоматизированных продуктов.

В результате за девять месяцев банк выдал кредиты юридическим лицам на 7 млрд рублей, в том числе субъектам МСП — 2,8 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Физическим лицам выдано кредитов на 3,6 млрд рублей, что на 9% больше аналогичного показателя 2017 года.

Кондратьев подчеркнул, что молодым бизнесменам крайне важна поддержка финансового института.

«Предприниматели, в том числе начинающие, должны получать необходимое количество банковских инструментов, чтобы не испытывать проблем с кредитованием и, как следствие, развивать свой бизнес на Кубани. Важно, чтобы «Крайинвестбанк» был региональным не только по названию, но и по содержанию», — заключил глава региона.

ПАО «Крайинвестбанк» основан в 2001 году. Работает на территории Краснодарского края, республики Крым и Севастополя. С 2016 года «Крайинвестбанк» входит группу РНКБ Банк (ПАО). По активам, объему кредитного портфеля, вкладам населения банк занимает второе место среди банков региона.

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