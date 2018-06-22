Кондратьев: важно, чтобы на стадионе «Фишт» появилась футбольная команда

Краевые власти ведут переговоры о том, чтобы отдать сочинский «Фишт» во владение клубу «Динамо».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поделился впечатлениями от стартовых игр чемпионата мира по футболу. По его словам, матчи проходят ярко — присутствуют и азарт, и атмосфера, и доброжелательность. Кондратьев добавил, что футболисты, которые приезжают в край, хвалят местные пляжи и инфраструктуру.

«У нас мировой курорт. Не только Сочи, но и Геленджик, и Анапа по уровню поднялись достаточно высоко. Я надеюсь, после чемпионата мира прибавится и туристов из-за рубежа. Для нас это принципиально важно», — сказал губернатор.

Говоря о дальнейшей судьбе сочинского стадиона «Фишт», Кондратьев напомнил, что в свое время он был олимпийской ареной. Теперь это арена футбольная, у которой должен быть хозяин. Сегодня ведутся переговоры по поводу того, чтобы отдать «Фишт» во владение клубу «Динамо».

«Важно, чтобы на стадионе «Фишт» появилась команда, которая будет показывать на нем великолепную игру», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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