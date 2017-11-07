Кондратьев: важно не повторить трагические события Октябрьской революции

По словам губернатора Кубани, Октябрьская революция — одна из трагических страниц истории страны. Столетие одного из крупнейших политических событий XX века отмечают 7 ноября.

«Сегодня звучат разные оценки того, что произошло 100 лет назад. Но что нам важно понять — почему народ стал воевать друг с другом, что лежало в основе этой ненависти. В 1917 году инициаторам удалось поднять народ, заставить его отказаться от веры и истории. И мы дорого за это заплатили — десятками лет лагерей и репрессий», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что для Кубани это время — еще и период «расказачивания».

«Важно не повторить трагические события Октябрьской революции, когда брат пошел против брата. И красные, и белые — все жили тут. Историю нельзя обнулить, и тем более нельзя забывать. Даже самые трагические ее моменты», — подчеркнул глава региона.

По его словам, сегодня, когда общество стабильно и спокойно, а Кубань — снова процветающая земля, где в согласии живут сотни национальностей, нельзя забывать цену этому миру.

«Кубани нужна эволюция, а не революция. Развитие региона, его потенциала возможно только эволюционным путем», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фоторепортаж с демонстрации в честь 100-летия Великой Октябрьской революции в Краснодаре смотрите здесь.

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