Кондратьев: весеннюю посевную проведут в оптимальные сроки

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о промежуточных итогах посевной кампании на Кубани.

По словам губернатора, озимые культуры в крае занимают более 1,5 млн га. Сев озимых завершили в рекордно ранние сроки — до 20 октября.

Кондратьев отметил, что зимний период пережили практически без потерь. Свою роль сыграли и погодные условия, и качественный семенной материал: 100% полей засеяны семенами кубанской селекции.

Губернатор добавил, что посевная кампания в крае идет по графику. Завершен сев яровой пшеницы и овса, продолжаются работы по сахарной свекле — уже посеяно около 80% от запланированного объема. Аграриев полностью обеспечили удобрениями и ГСМ, планируется задействовать более 33 тыс. машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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