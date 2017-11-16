Кондратьев: вино, которое будет сделано в Анапе, сможет конкурировать с европейскими

Под Анапой в поселке Виноградном в 2020 году запустят винзавод, который сможет выпускать до 20 млн бутылок с благородным напитком в год.

Новый центр виноделия появится на Кубани. В церемонии закладки первого камня участие принял губернатор Краснодарского края. Новый завод откроют на месте некогда крупнейшего в России винодельческого предприятия — сельхозкооператива имени Ленина. Там же планируют создать центр энологии и туризма.

«Уверен, что вино, которое будет сделано в Анапе, сможет конкурировать с европейскими известными винами. Уникальная земля, великолепный климат, чтобы мы могли сегодня здесь собирать виноград высокого качества. И я благодарен за такие инвестиционные вложения в отрасль виноделия и виноградарства. Будет засажено 2,5 тыс. га земли, общий портфель инвестиций 4 млрд рублей», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Много людей из Италии, Англии, России трудились над этим проектом, он сегодня сформирован. Понятны деньги, понятны инвестиции, понятны технологии, мы уверенно смотрим в будущее и через несколько лет с вами будем открывать фантастический завод, которым смело будет гордиться Краснодарский край и Россия», — отметил президент винного холдинга Александр Кретов.

Недалеко от будущего завода на площади 2 тыс. га уже разбили и новые виноградники. Сегодня там посадили первые саженцы. Вырастили их в питомнике, который открыли в начале года в Темрюкском районе. Это по-настоящему исторический момент, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Ведь теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала.

— Особая гордость, что в руках держу кубанские саженцы.

— В этом году 3 млн 200 прививок сделали, идем с перевыполнением плана. Очень довольны качеством. Это высокотехнологичный продукт, которым можно смело гордиться.

— Мы сегодня закладываем не только новые виноградники, мы сегодня закладываем уверенность в завтрашнем дне, и самое главное гарантированное условие — независимость от импорта.

Краснодарский край давно стал главным виноградником России. На Кубани находится треть всей земли в стране, на которой выращивают ягоду. В прошлом году в регионе собрали самый крупный за последние 23 года урожай — 237 тыс. т. Это практически половина всего отечественного винограда.

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