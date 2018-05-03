Кондратьев: внутри и снаружи стадиона «Фишт» — высочайшая система безопасности

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетили стадион «Фишт» в Сочи. Они высоко оценили готовность арены к чемпионату мира по футболу.

Экскурсию по спортивной площадке провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона рассказал о системах безопасности, которые соответствуют мировым стандартам.

«Огромное значение было уделено безопасности 178 досмотровых рамок. Они установлены по всем ходам стадиона. Из них 49 могут работать как интраскопы. Современная система видеонаблюдения, более 2 тыс. видеокамер установлены на стадионе. Под наблюдением находится практически каждый квадратный метр. Как внутри стадиона, так и снаружи — высочайшая система безопасности», — сказал Кондратьев.

После Владимир Путин, Джанни Инфантино и Вениамин Кондратьев вышли на поле. Они оценили состояние газона. Под ним на глубине 2,5 м проложены сложнейшие системы дренажа, полива, подогрева и вентиляции. Всего на переделку стадиона из олимпийской арены в футбольную было выделено более 4,5 млрд рублей. После реконструкции «Фишт» может вмещать 45 тыс. болельщиков. Для этого были построены две дополнительные трибуны. Глава ФИФА был впечатлен масштабом реконструкции.

«Легендарный стадион. Здесь проходило открытие Олимпиады. Как сказал наш президент, закрытие, Кубок конфедераций. И теперь чемпионат мира по футболу. Я хотел бы от имени всех жителей края поблагодарить за эту возможность. Именно в Сочи пройдет этот праздник. И мы не просто постараемся, а проведем его на высочайшем уровне», — отметил губернатор.

Уже на заседании наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Владимир Путин попросил особое внимание уделить медицинскому обслуживанию во время чемпионата мира и транспортной инфраструктуре. Отдельно президент обратился к губернаторам регионов, где будут проходить матчи.

«Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия. Все это — забота регионов. В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных средств массовой информации. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надежное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков. Причем имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, которые будут посещать болельщики. Добавлю, что это — задача не только к чемпионату, разумеется. Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей», — заявил Путин.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в свою очередь отметил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу. Сейчас на матчи уже продано около 2,5 млн билетов.

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