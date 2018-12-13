Кондратьев: волонтерское движение Кубани — самое сильное в нашей стране

Глава региона принял участие в торжественной церемонии, посвященной закрытию Года добровольца.

На празднике во дворце спорта «Олимп» присутствовали более 2 тыс. добровольцев со всего края.

«Я благодарен вам за огромную работу, за стремление приносить пользу своей стране, родному краю, городу, станице. Волонтерское движение Кубани — самое сильное в нашей стране. Вы блестяще проявили себя на чемпионате мира по футболу, были одними из первых, кто пришел на помощь во время недавнего подтопления», — сказал губернатор участникам торжества.

Глава региона подчеркнул, что сегодня волонтеры трудятся в больницах, детских домах, помогают находить пропавших людей, сохраняют памятники, восстанавливают имена погибших солдат.

По словам губернатора, все это показывает, что волонтер — человек с большой буквы, которому небезразлично происходящее вокруг.

«Спасибо за ваше служение. Весь край вами гордится, — добавил Вениамин Кондратьев. — Решение стать волонтером, которое вы приняли — не решение этого года, это решение на всю жизнь. Желание помогать ближнему, милосердие, сострадание, человеколюбие — неотъемлемая часть кубанского характера», — отметил Вениамин Кондратьев.

Лучшие волонтеры Кубани получили награды за вклад в развитие добровольческого движения и реализацию проектов на территории региона.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

На Кубани более 27 тыс. добровольцев. За последний год с их участием прошло 3 тыс. мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник