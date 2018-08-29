Кондратьев вошел в топ-10 национального рейтинга губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности глав субъектов РФ в июле-августе.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев занял в рейтинге восьмое место.
Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин. Второй место занял глава Тульской области Алексей Дюмин, третье — губернатор Тюменской области Александр Моор. В топ-10 также вошли Евгений Савченко (Белгородская область), Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Владимир Васильев (Дагестан), Александр Дрозденко (Ленинградская область) и Александр Гусев (Воронежская область).
Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества в рамках проекта «Национальный рейтинг».
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