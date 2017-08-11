Кондратьев вошел в топ-5 рейтинга самых цитируемых губернаторов-блогеров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам июля 2017 года занял четвертое место.

Индекс цитируемости главы Кубани в июле составил 41,6. В рейтинговой таблице за месяц Кондратьев поднялся на 15 пунктов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Медиалогии».

Первое место в списке занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, второе — мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Крыма Сергей Аксенов.

Индекс цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего записи блогера. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов глав регионов в СМИ.

Вернуться на ленту

Источник