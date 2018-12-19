Кондратьев вошел в топ-50 упоминаемых в СМИ российских персон за 2018 год

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев занял 44-ю строчку в рейтинге «Медиалогии».

В российских СМИ его имя упоминали в 71 тыс. 951 сообщении.

Рейтинг возглавил президент России Владимир Путин — 3 млн 694 тыс. 852 сообщения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев занял второе место — 626 тыс. 960 упоминаний в СМИ, на третьей позиции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 333 тыс. 962 материала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Медиалогия».

Рейтинг построен на основе базы, включающей около 48 тыс. 100 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

В списке также значатся имена певцов, деятелей шоу-бизнеса, политиков.

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