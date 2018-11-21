Кондратьев: «Восточная промзона» обеспечит электроснабжением половину жителей Краснодара

В церемонии пуска объекта приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Поздравляя с открытием объекта, Кондратьев отметил, что Краснодар постоянно прирастает новыми микрорайонами. Восточная часть — это территория активной застройки.

«Открытие подстанции — важный шаг в решении энергодефицита кубанской столицы. Новая подстанция «Восточная промзона» обеспечит надежным электроснабжением половину жителей Краснодара. Энергией будет обеспечена и краевая больница», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что новый объект позволит запустить один из самых масштабных проектов Краснодара — индустриальный парк. Кондратьев добавил, что новые перерабатывающие предприятия, рабочие места для жителей Кубани и дополнительные налоги в бюджет — это экономическое развитие города.

Андрей Муров добавил, что в Краснодаре работы провели за два года. Объем финансирования составил 2,7 млрд рублей. Объект оснащен современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии, 90% оборудования — российское.

За последние пять лет ФСК ЕЭС направила на развитие магистральной электросетевой инфраструктуры края более 33,5 млрд рублей. В 2018-2020 годах запланировано финансирование проектов в регионе на уровне 9,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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